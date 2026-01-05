シュッピン株式会社が運営するカメラ専門店「Map Camera」は、素材や機能性にこだわったというカメラ用のショルダーバッグ、スカーフ、ストラップを2025年12月29日に発売した。 単なる撮影のための道具ではなく、カメラをライフスタイルを彩るファッションアイテムの1つとして考えているMap Cameraが提案するのが“Camera is Fashion”。カメラと共にする時間やスタイルを、より豊かに楽しんでもらうことを目指し