フェニックス・サンズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年1月5日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 108 - 105 オクラホマシティ・サンダー NBAのフェニックス・サンズ対オクラホマシティ・サンダーがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし20-26で終了する。第2ク