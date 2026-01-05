正月の終わりを告げる鏡開き。使うのは包丁？腕力？【知っておきたい年末年始】【マンガで確認】しめ飾りの正しい処分方法とは？お正月飾りの中でも、ひときわ存在感を放つ鏡餅。毎年飾ってはみるものの、「お正月が終わったあと、硬くなったお餅をどうすればいいの？」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。鏡餅を食べる際には昔ながらのしきたりがあります。そこで「現代礼法研究所」主宰・岩下宣子先生に、そのポイントをうか