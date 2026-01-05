★余ったおもちの新アレンジレシピ★とにかく“楽しておいしい”レシピを得意とする料理界のレジェンド・平野レミさんが、お正月明けの今、活躍！余ったおもちの新アレンジレシピをご紹介【出演者】平野レミ・小峠英二・清水ミチコ・夏菜 ＜ご紹介した料理＞★ニラもち【材料】■ニラもち・ニラ１／２束（５０ｇ）・もち２個（１００ｇ）・砂糖小さじ１／２・水小