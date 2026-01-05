¢£ÀÖ¥¹ー¥Ä¤ÎA.B.C-Z¤È¹õ¥¹ー¥Ä¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¥À¥ó¥¹ ¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛA.B.C-Z¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¡ÖNO MORE YOU¡×¥À¥ó¥¹¡¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③ A.B.C-Z¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ A.B.C-Z¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡ÖNO MORE YOU¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØCDTV¡Ù¤ÎÉñ