5日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝157円24銭前後と、前週末午後5時時点に比べ38銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円57銭前後と50銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース