¾åÉÙÎÉÌîÄ®¤Î½»Âð¤Ç£±·î£³Æü¸á¸å¡¢²È¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤­¤¿ÃË¤¬½÷À­¤òÆß´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾åÉÙÎÉÌîÄ®ÅìÄ®4ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡££±·î£³Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à49ºÐ¤Î½÷À­¤¬¡¢ÆÍÁ³¿¯Æþ¤·¤Æ¤­¤¿ÃË¤ËÆß´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÆ¬¤ò¿ô²ó²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÆ¬¤«¤é½Ð·ì¤·ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢²È¤Ë¤¤¤¿½÷À­¤ÎÉ×¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿