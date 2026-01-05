中国のSNS・小紅書（RED）に4日、「日本の新年の連休最後の1日の新幹線が気持ち悪すぎた」との投稿があったものの、他のネットユーザーからはツッコミが殺到している。投稿者は「（中国）国内の『春運（民族大移動と呼ばれる春節の帰省ラッシュ）』でもここまでひどくないだろう。指定席は取れず、グリーン車も満席で、残っていたのは自由席だけ。せいぜい少し立って並んでいれば座れるだろうと思っていた。乗車前は『座れなかった