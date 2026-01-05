楽天グループＣＥＯの三木谷浩史氏が今年早々に配信されたＰＩＶＯＴ公式チャンネルに出演し、ＴＢＳを買収しようとした２００５年当時を振り返った。ＭＣは東野幸治、アシスタントを元ＴＢＳ加藤シルビアアナウンサーが務めた。加藤アナが「楽天経済圏を広げていく中で苦い教訓は」と尋ね、三木谷氏は「ＴＢＳ買収」と即座に返してそれぞれが爆笑した。０５年に楽天がＴＢＳ株を大量取得し経営統合を提案。ＴＢＳは買収防衛策