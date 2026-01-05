5日午後0時48分ごろ、熊本県で最大震度1を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.3と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、熊本県の球磨村と水俣市、それに津奈木町です。 【各地の震度詳細】 ■震度1□熊本県球磨村水俣市津奈木町 気象庁の発表に基づき、地域ご