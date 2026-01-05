映画化もされたミリオンセラー本「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」（角川文庫）のモデルとなった小林さやかさん（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。この日小林さんは「現在、新しい命を授かっています。もうあと少しで会えそうな感じです（私に似てせっかちなのか早くなりすぎそうになって先日緊急入院、現在は自宅にて安静中です）」と妊娠中であることを公