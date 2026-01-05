5日午前7時半ごろ、川崎市多摩区三田1丁目の路上で「馬が徘徊している」と目撃した女性から110番があった。神奈川県警によると、明治大馬術部が管理する馬が近くの施設から一時脱走して市街地を走り回ったが、約20分後に自ら戻った。けが人や関連する事故はなかった。通報を受け臨場した多摩署員が付近で発見。事故を防ぐためパトカーで追尾していたところ、午前7時50分ごろに大学のキャンパスに戻っていった。