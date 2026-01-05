3人組バンドのAwesome City Clubが5日、公式サイトで、3月31日をもって活動を休止すると発表した。同サイトで「2013年の結成以来10年以上の月日を歩んでまいりましたが、デビュー10周年イヤーを走り終える2026年3月31日をもって、活動を休止する運びとなりました」と報告。「休止前最後の作品として、連続リリース企画10作品目となる『群鳥』を含んだ約4年ぶりのオリジナルアルバム『Cheers to 10 !!』を1月31日に配信リリースする