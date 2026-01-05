Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日（土）9時から1月7日（水）23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。現在、ケーブル一体型で大容量＆見て楽しい電池残量表示が付いたUGREEN（ユーグリーン）の新作「22.5W 内蔵ケーブル モバイルバッテリー 20000mAh」が、お得に登場しています