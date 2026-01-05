西武は5日、チームスローガンが『打破』に決まったと発表した。今シーズンのスローガン「打破」には、西口文也監督の「守り勝つ野球を続けてきたなかで、打撃力の向上が不可欠である」という強い意識から、野手陣に奮起を促す目的と、選手やスタッフ一人ひとりが現状を打破し、殻を打ち破ってほしいという想いを込められている。また、本日11時から、オフィシャルECサイトの「ライオンズストア オンライン」にて、2026スロー