【モデルプレス＝2026/01/05】YouTuber・さくらが1月3日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】人気YouTuber＆インフルエンサーの美人姉妹◆さくら、ディズニーコーデ披露さくらは「今年一発目のDisneyはリーナベルでした」とつづり、写真を投稿。キャラクターのカチューシャと手袋をつけ、グレーのアウターとマフラー、タイツからはスラリと美しい脚が伸び