大阪取引所（大阪市中央区北浜）で、2026年最初の取引となる大発会を迎えた。上方芸能の伝承も...今宮戎神社・福娘も加わり“大株（だいかぶ）締め”2026年大発会『尻上がり』の午年に〈2026年1月5日 8時59分 大阪市中央区北浜・大阪取引所〉この日、日経平均株価は午前9時の取引開始後に一時、昨年12月30日の終値（5万339円48銭）と比べて1100円以上上昇、５万1500円台（同日午前11時現在）を推移している。文楽人形も“打鐘