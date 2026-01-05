プレナス（東京都中央区）が展開する弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」が、新商品「あったか白玉ぜんざい」を1月6日に販売開始します。ほっともっとが「ほっとスイーツ」を販売するのは、初めて。【えっ？】まだ間に合う！「ほっともっと」の福袋！豪華グッズが封入！新商品は、北海道産小豆を100％使用。小豆本来の風味や甘さ、ほどよい粒感をしっかりと楽しめる一品。柔らかくもちもちとした食感の白玉3個が