³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¸ø±é¤ò3·î27Æü¡¢28Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤«¤é³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¤Þ¤Ç¤ò»Ù¤¨¤ë¥É¥é¥Þー °Ë¿áÊ¸Íµ¡Öº£¤â¤¿¤À¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¡×³Ú¤·¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êâ¤àÎ¹¡Ë ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É ¥¢¥íー¥¸¥ã¥º¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤È¤â¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¹±Îã¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ø±é¡£º£²ó¤Ï»³ËÜ¿¿±û¼ù¡ÊDr¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤·¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥±ー¥ë