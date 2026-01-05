ÂçÊ¬¶õ¹Á¤Ï¡¢3³¬¤Î¡Ö¥Ó¥å¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤ò1·î7Æü¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£1·î8Æü¤«¤é4·î¤Þ¤ÇÅ¹ÊÞ²þÁõ¹©»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢4·î¤Ë¿·¤¿¤Ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥ÈÂçÊ¬¶õ¹ÁÅ¹¡×¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£ÂçÊ¬¶õ¹Á¤Ë¤Ï5Å¹ÊÞ¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡ÖStandard Coffee¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£