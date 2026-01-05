相撲界に受け継がれてきた衣装を、「デザイン」と「アート」の視点から捉え直す一冊が登場しました。株式会社トゥーヴァージンズより、書籍『相撲とデザイン SUMO and DESIGN』が2026年1月5日（月）に発売されました。Courtesy of TWO VIRGINS本書がテーマとするのは、土俵入りの際に力士が締める「化粧まわし」と、春から秋にかけて場所入りや巡業で着用される「染め抜き着物」。いずれも特定の階級以上の力士にのみ許された装い