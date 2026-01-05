石川県金沢市の中央卸売市場では5日、鮮魚や青果の初市が開かれ、競り人の威勢の良い掛け声とともに1年の商いがスタートしました。金沢市中央卸売市場では、5日午前3時半の水産部門の競りを前に、石川県の馳浩知事らが「市場が元気であることが石川県の元気につながります」と年頭のあいさつをしました。石川県内は4日からのしけの影響で船が出られず、5日は県外の鮮魚を中心におよそ5ｔとなり、鐘の音と同時に競り人らの威勢の良