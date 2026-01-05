２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪の公式記念コインが、１３日から全国の主要⾦融機関で予約販売される。泰星コインが５日に発表した。同コインは、五輪のメダルなども手がける「イタリア国⽴造幣局」が鋳造し、売り上げの一部は日本オリンピック委員会を通じて代表選手強化、およびオリンピック・ムーブメント推進等に役立てられる。コインは５０ユーロ貨（約３１グラム・１３２万円）、２０ユーロ貨（約７・