全米サラブレッド競馬協会（ＮＴＲＡ）は１月４日（日本時間５日）、２０２５年度の北米競馬の年度代表表彰となる「エクリプス賞」各部門の最終候補を３頭ずつ発表した。昨年１１月のブリーダーズＣクラシックを制したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がダート古牡馬部門にノミネートされた。他２頭の候補馬は、ブリーダーズＣダートマイルを制したナイソス（牡５歳、米Ｂバファート厩舎