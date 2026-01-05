最大9連休の年末年始を終え、きょうから多くの人が「仕事始め」、東京・丸の内にも朝の通勤風景が戻ってきました。「ずっとできなかった冷蔵庫の掃除ができて、今回は一番気持ちがすっきりしている。のんびりし過ぎちゃったので、早起きできるかなと思ってドキドキした」「きょうからまた精一杯頑張りたいなという前向きな気持ちです」東京都心では2日に初雪を観測。けさも最低気温1.1℃の寒さで、「寝正月」だったという人も…「