柏レイソルは5日、2026年のトップチーム体制とともに選手の背番号を発表した。昨シーズンは就任初年度のリカルド・ロドリゲス監督のもと、鹿島アントラーズと最終節にまで及ぶ熾烈な優勝争いを繰り広げた柏。さらなる飛躍を目指す明治安田J1百年構想リーグおよび2026−27シーズンに向けて、浦和レッズから大久保智明、ヴィッセル神戸から汰木康也、川崎フロンターレは山内日向汰を獲得したほか、東洋大学から山之内佑成、慶應