俳優の神尾楓珠が５日、都内で行われた「ＭｉｓｔｅｒＤｏｎｕｔ×ＧＯＤＩＶＡ」新商品発表会に出席した。５５周年のミスタードーナツと、１００周年を迎えたプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が共同開発した期間限定のアニバーサリーコレクション。「トリュフショコラドーナツノワール」など５種類のドーナツを発売する。甘いものが大好きという神尾は、チョコレート色のセットアップで登場。５５周年にちな