5日は二十四節気の一つ「小寒」で、寒さが本格的になるといわれる「寒の入り」です。天草市では「寒詣で」が行われました。天草市河浦町の「一町田八幡宮」では午前6時前、宮司の吹くホラ貝の音を合図に地域の人々が境内に集まり、両手を高く突き上げる「天突き体操」と船の櫓をこぐ「櫓漕ぎ体操」を行い、無病息災を祈願しました。今朝の天草市の最低気温は5.6度と、平年を3度程上回る比較的暖かい朝となりました。参加した人は、