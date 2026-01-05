新しい学校のリーダーズ・SUZUKAさん、女優の伊東蒼さん、timeleszの寺西拓人さんらが5日、声優を務めた映画「迷宮のしおり」公開記念舞台挨拶イベントに新年らしい着物姿で登壇し、鏡割りを行いました。 【写真を見る】 【 新しい学校のリーダーズ・SUZUKA 】鏡開きの酒樽を覗き込みながら「中にお酒でも入ってるのかなと思ったら…」同作は「マクロス」シリーズ、『アクエリオン』シリーズなど独創的なビジュアルと世界