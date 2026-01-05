俳優の剛州（ごうしゅう、本名・河村剛州＝かわむら・たけくに）さんが昨年１２月２７日に膵臓がんのため死去したと５日、所属事務所「浅井企画」が発表した。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行われた。剛州さんは１９５６年９月２４日生まれの山口県出身。７９年に立正大学を卒業すると、元「コント５５号」でタレントの坂上二郎さん（２０１１年死去）の内弟子を約３年間務めた。その後は俳優として脇役を中心に活