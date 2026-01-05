ベネズエラのロドリゲス暫定大統領が先ほど「アメリカ政府、トランプ大統領と手を取って新しいベネズエラをつくりたい。私たちは戦争を避けたい。無益な血は避けたい」と声明を発表しました。（ANNニュース）【映像】ロドリゲス暫定大統領