フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)では、1月から情報キャスターに小室瑛莉子アナが加入する。小室瑛莉子アナ小室アナは、ニュース、スポーツ、トレンドなど幅広い情報を伝えるほか、体当たり取材企画「やってエリコ!」もスタート。「小学校の時『めざましテレビ』で輝く先輩方を見て、フジテレビに入社したいと決意しました。その『めざましテレビ』に、入社5年目にして新加入! 心躍る一方、緊張の日々