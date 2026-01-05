ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#101が、4日に配信された。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV, Inc.○稲垣吾郎と香取慎吾の体験談番組では、「この美女は何者!? 美女ストラックアウト」と題し、9名の美女の見た目からは想像できない正体を見破るクイズバトルを開催。見た目だけで判断するのは至難の業であることから、スタジオのななにーメンバーが美女9名にあれこれ質問し、1番の名札