¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¡È»ÍÀîÎÁÍý¤Îµð¾¢¡É¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤Ê¤É·×2ÉÊ¤ò¡¢1·î6Æü¤«¤éÁ´¹ñÌó16,400Å¹¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëKITCHEN¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£1·î6Æü¤«¤é¡¢¡È¥·¥Ó¿É¡É¤Ë»Å¾å¤²¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¡ÖËãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡×ÀÇ¹þ198±ß¤òÈÎÇä¡£1·î13Æü¤«¤é¡¢ÂÞÁÚºÚ¤Î¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×ÀÇ¹þ428±ß¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²ÐÆéÀìÌçÅ¹¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Û¡¼¥ë4000¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ä¡¢ÁÏºîÃæ²ÚÎÁÍý¡Ö4000Chinese Restaurant