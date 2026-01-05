【モデルプレス＝2026/01/05】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月4日、自身のInstagramを更新。お正月料理を公開した。【写真】56歳元おニャン子「盛り付けが綺麗」豪華お正月料理公開◆渡辺美奈代、彩り豊かな豪華お正月料理披露渡辺は「3日目のお正月料理」とつづり、豪華な食卓の写真を投稿。いくらのかまぼこサンドや伊達巻、飾り切りされたにんじんやれんこんの煮しめ、きゅうりとタコの和え物など彩り豊かな料理