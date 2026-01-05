メキシカン・ファストフード「Taco Bell（タコベル）」は、2026年1月15日（木）に、アーティストのアイナ・ジ・エンドさんを迎えた特別イベントを開催する。当日、アイナ・ジ・エンドさんは「1日店長」として店頭に立ち、来店者へ商品の手渡し対応を行う。本イベントでは、コラボメニュー「タコベル道中」の魅力を、来店者と直接共有。タコベルユニフォーム姿で接客する予定だという。なお、当日は写真・動画等の撮影は禁止されて