メ～テレ（名古屋テレビ） 多くの企業や官公庁で仕事始めとなった5日、知事や市長が職員に年頭の挨拶をしました。 名古屋市役所の仕事始め式には、幹部職員ら約200人が出席しました。 「名古屋市がさらに発展すること、飛躍の年になることを願っています」（広沢一郎 市長） 2月から始まる市議会で新年度予算の本格的な審議が始まりますが、「財政状況は厳しい」としたうえで、「一歩でも前に進めるという姿勢で頑