メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市立大学に、新しく中高一貫校が設置される見通しであることがわかりました。 名古屋市によりますと、名古屋市立大学での設置が検討されているのは、高校での編入が基本的にない、中高6年間一貫したカリキュラムで教育を行う「中等教育学校」です。 「一貫校」の設置を公約に掲げていた、広沢市長の意向も踏まえたもので、「中等教育学校」が設置された場合、公立大学の付属学校とし