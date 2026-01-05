セブン‐イレブンは、「中華まん」全品を対象とした20円引きセールを、全国のセブン‐イレブン店舗にて実施する。実施期間は、2026年1月7日(水)から1月11日(日)までの5日間限定。期間中は、セブン‐イレブン標準価格(税抜)から20円引きで提供される。対象商品は、定番の肉まんやあんまん等、中華まん全品。他のクーポンとの併用はできず、「エコだ値」値引き対象商品については、値引き後の価格からさらに20円引きとなる。店舗によ