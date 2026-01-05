【S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-】 2026年1月8日 予約開始 2026年7月 発売予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-」を2026年1月8日に予約受付を開始する。発売は2026年7月を予定し、価格は11,000円。 本商品はTVアニメ「ONE PIECE」に登場