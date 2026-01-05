神奈川県警によると、5日午前7時半ごろ、川崎市内の路上で「馬が徘徊している」と目撃者から110番があった。明治大が管理する馬で、近くの施設から一時脱走し市内を走り回ったが、約20分後、自ら戻った。けが人はいなかった。