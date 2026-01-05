俳優の東出昌大（37）が4日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。内に秘めた本性が明らかになった。この日は再始動した成宮寛貴と山で狩猟生活を送る俳優・東出が登場。手相で占われた。占い師の大串ノリコ氏からドSであることを指摘された東出。恥ずかしそうに「マジでそう」と認めていた。「逆に僕、よくMでしょって知らない人に言われる」と回顧。「こんなに面と向かって（ドS