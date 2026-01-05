50歳のとき、テレビ局のハラスメント上司という強烈なキャラクターを演じたことがきっかけで、ブレイクを果たした岡部たかしさん。クセのある人物や気弱な役を巧みに演じ分ける実力派は、今期の朝ドラ『ばけばけ』で、2度目の父親役に挑んでいる。ヒロイン・トキと、父・司之介（つかさのすけ）の関係性は、自身と息子との間柄とも重なる部分があるそうで――（構成：大内弓子撮影：小林ばく）【写真】笑顔がいたずらっ子のよう