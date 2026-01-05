俳優、エッセイストなど、マルチに活躍する松尾貴史さんは、おりがみで顔を作る「折り顔作家」としての一面も持っています。その作品は、有名人、歴史上の人物、キャラクターなどさまざま。折り顔との出会いから、惹かれる理由、次回作の構想までを聞きました（構成：村瀬素子写真提供：松尾さん）【写真】玉ねぎ頭が特徴の…* * * * * * *偶然手にした一冊の本に惹かれて「折り顔」は、僕が名付けた造語です。かれこれ30年以上