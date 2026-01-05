俳優の窪田正孝さんは1月3日、自身のInstagramを更新。愛猫を抱き締める新年ショットを披露しました。【写真】窪田正孝が愛猫を抱き締める姿「今年最初の萌え」窪田さんは「あけましておめでとうです。楽しい正月過ごせましたか？窪田家は美味しものたくさん食べてゆっくりな時間に癒されのほほんスタート」とつづり、自身の1枚の写真を投稿しています。寝転がっている愛猫をぎゅっと抱き締める姿です。目を閉じて穏やかな表情