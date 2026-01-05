Image: OnePlus iPhone 17 Proの倍以上のバッテリー！日本ではなじみが薄いものの、数々のコストパフォーマンスに優れたハイエンドなスマートフォンを世に送り出してきたOnePlus（ワンプラス）。このほどGizChinaは、2026年の初モデルとして、フラッグシップの「OnePlus 15」に驚きの最上位機種がリリースされることを報じましたよ。まさかの9,000mAhのドデカバッテリー！すでにOnePlus 15は