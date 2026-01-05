多くの官公庁では、きょうが仕事始めです。 【写真を見る】吉村知事が職員へ年頭あいさつクマ対策などに触れる多様化・複雑化する課題に積極的に挑むよう指示（山形） 吉村知事は県庁で年頭挨拶を行い、職員に対し、多様化・複雑化する県政課題に積極的に挑むよう指示しました。 知事の年頭挨拶は、特別職と部長級職員あわせて２５人を集め、そのほかの職員は庁内放送を聞く形で行われました。 吉村知事は県内の重要課題に