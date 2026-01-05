¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È»ùÆ¸¤ÎÉã¿Æ¤¬Èï³²¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìÍäÀî¾ÃËÉ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃËÀ­¿¦°÷¡Ê£³£·¡Ë¤ÏµîÇ¯£±£±·î¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸¡ÊÅö»þ£±£±¡Ë¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÀè·î¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ùÆ¸¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ùÆ¸¤¬¸ø±à¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÝ¡¢ÃËÀ­¿¦°÷¤Î¼«Âð¤ÎÉßÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿