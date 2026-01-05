年明け2日目の開催を迎えた5日、中山1R・3歳未勝利（ダート1200メートル）は3番人気ヴァイオスペース（牡3＝黒岩）が勝利。デビュー3戦目でダートに切り替え、いきなり結果を出した。これでリオンディーズ産駒は今年3勝目。前日、開幕初日は京都5R・3歳新馬（芝1800メートル）でタイキルッジェーロ（牡3＝高野）が13番人気V、京都11R・スポニチ賞京都金杯（G3、芝1600メートル外回り）はブエナオンダ（牡5＝須貝）が4番人気Vで