熊本市の証券会社では5日、今年最初の証券取り引き「大発会」が行われ、取り引きが始まりました。熊本市の大熊本証券では、5日午前9時前、晴れ着の女性を含む社員およそ30人が集まり、三本締めで市場の活況を願いました。出田信秀社長「経済対策への期待から（日経平均が）5万円を突破して、去年はいい形で終えることができましたので、今年もその流れを引き継いで良い形でスタートできることを期待しています。」5日午前の